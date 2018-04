€ 25 miljoen voor 3/4 Pininfarina

Door: ADD

Het is officieel. De Italiaanse carrosseriebouwer Pininfarina wordt overgenomen door de Mahindra Group. De Indiase auto- en motorenreus koopt vooralsnog 76 procent van de aandelen van de gerenommeerde design-firma. Tot nu waren die in handen van Pincar, dat wordt bestuurd door een consortium van Italiaanse banken. Mahindra betaalt er in totaal € 25,2 miljoen voor. En verwacht wordt dat de Indiërs ook de resterende aandelen van het Italiaanse bedrijf voor nog eens € 8 miljoen zullen verwerven.

Vermaard design

Pininfarina geldt als een van de grootste namen in de Italiaanse autodesign geschiedenis. Ze ontwierpen onder meer de koets voor vele beroemde auto's, zoals de Alfa Romeo Spider en Ferrari Testarossa.