Hyundai Ioniq krijgt vorm

Door: BV

Hyundai heeft meer beeld van de Ioniq de wereld ingestuurd. Met dat model wil het Zuid-Koreaanse merk een alternatief voor de Toyota Prius bieden. De Ioniq heeft in elk geval één troefkaart in handen. Naast een hybride en plug-in-hybride-variant komt er ook een zuiver elektrische versie. Die moet de Toyota ontberen.

Het uiterlijk is geen verrassing. De aerodynamische lijn van de Prius is een wetenschappelijk gegeven en het is dus verre van onlogisch dat die hier terugkomt. En uiteraard worden er enkele Hyundai-stijlelementen door gemengd. Het interieur is dan weer sober en opgeruimd. En uiteraard valt er aan de blauwe stijlelementen niet te ontsnappen.

In januari wordt het model voorgesteld in Korea. In maart kan je het gaan bekijken op het Autosalon van Genève.