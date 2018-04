Facelift Mercedes SLK heet SLC, zegt vaarwel tegen V8, is trager

Door: BV

Gisteren was het een nieuwe top-cabrio die Mercedes presenteerde (de S 65 AMG Cabriolet), vandaag is het de beurt aan de kleine broer: SLC.

SLK wordt SLC

Ja, je herkent waarschijnlijk de SLK in de lijnen van deze gebalde tweezitter. Logisch, want het gaat louter om een facelift. Maar de Duitsers proberen hun gamma beschouwelijker te maken door de namen te herschikken. Details daarover vind je hier.

Als het op de uiterlijke aanpassingen aankomt, is vooral het front nieuwswaardig. Dat heeft Mercedes in lijn gebracht met nieuwe modellen als de C- en S-Klasse door er andere bumpers, een nieuwe grille en aangepaste lichtunits in te transplanteren. Aan de achterzijde merken we overigens ook de bumper en lichten op. Binnenin ontdekken we evenmin grondige aanpassingen.

AMG-versie wordt trager

Het grootste nieuws is de nieuwe gammatopper. De SLC 43 AMG. Het cijfer heeft naar slechte autoconstructeurs-gewoonte absoluut niets te maken met wat er echt gaande is onder de kap. Daar zit een 3.0l V6 met twee turbo’s. Met 367pk, terwijl de SLK 55 AMG met atmosferische V8 het schopte tot 422pk. De zescilinder weegt natuurlijk minder, maar dat is onvoldoende om de aderlating te doen vergeten. Van nul tot honderd gaat nu met 4,7 tellen één tiende trager dan voorheen. Het verbruik is met 7,8l/100km in z’n segment dan weer erg goed, maar daar ligt het cliënteel van dergelijk model dan weer minder van wakker.

Ook met zestienhonderd

Aan de AMG-uitvoering hangt natuurlijk een stevig prijskaartje. Voor minder geld zal je de SLC 180 kunnen rijden. Deze instapper haalt 156pk uit een 1.6 viercilinderturbo. In 7,9 seconden zit je ermee op 100 km/u en de topsnelheid ligt op een nette 226km/u. Hogerop vind je de SLC 200, goed voor 184pk en een sprint van zeven tellen. Verder bestaat het gamma nog uit de 245pk sterke SLC 300 en een dieselmodel, de SLC 250d. Deze laatste heeft een 2.1 liter viercilinder onder de kap met 204pk. Het gemiddelde verbruik ligt op 4,4l/100km.