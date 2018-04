Porsche Panamera-platform ook voor Bentley EXP 10 Speed 6

Door: BV

Momenteel zet Bentley nog in op z’n über-SUV Bentayga. Maar een succesvolle lancering van dat product is inmiddels eigenlijk al een zekerheid. De productieplanning voor het eerste jaar zit al helemaal vol. Kijken we verder in de toekomst, dan toont de glazen bol een sportieve coupé naast de nogal plompe Continental GT. Een voorbode daarvan kregen we al te zien: de Bentley EXP 10 Speed 6. Goedkeuring is nog slechts een formaliteit, zo lijkt het.

Op platform Porsche Panamera

Natuurlijk wil Bentley nog niet al te veel lossen over het model. Maar bij een babbel met Britse media liet de verkoop- en marketingbaas van Bentley, ene Kevin Rose, zich alvast wel ontvallen dat de auto gebouwd zou worden op het MSB-platform van de groep. Dat wordt door Porsche ontwikkeld voor de nieuwe Panamera, maar zal ook gebruikt worden als basis voor de volgende Continental GT, Flying Spur en… EXP 10.

Toen de journalist zich afvroeg of het geen probleem vormde om éénzelfde basisproduct in zo veel verschillende gedaanten te gieten (met almaar exotischer prijskaartjes voor wat in wezen dezelfde techniek is), antwoordde Rose dat Bentley-klanten ook synergieën gebruiken in hun eigen bedrijven en dat er dus geen sprake is van een moeilijk verkoopsverhaal.