Primeur maakt Ford GT sneller: smartphone glas

Door: ADD

Het display van onze smartphone is op zich een knap staaltje technologie, maar dat zien we niet meer. Wij swipen, tokkelen, typen, strelen, hameren… erop los en vinden het maar evident dat zo’n schermpje daar allemaal tegen kan en ons bovendien nog eens begrijpt ook. Het bedrijf Corning fabriceert al sinds 2007 van die displays. Hun product, Gorilla Glass, werd al 4,5 miljard keer gebruikt in toestellen van 40 verschillende merken.



Drie lagen en toch lichter en dunner

Ford gaat dat Gorilla Glass nu ook monteren in de GT. Het is namelijk én krasbestendiger én minder breekbaar én - vooral - lichter dan conventioneel glas. Ze beloven een gewichtsbesparing van 5,4 kilo.

Hoewel het glas dat in de GT gebruikt wordt uit drie lagen (een harde buitenste, een geluiddempende middenin en een stabiliserende binnenste, het eigenlijke Gorilla Glass) bestaat en niet zoals het conventionele veiligheidsglas uit twee, is het slechts drie à vier millimeter dik. En dat is 1 à 2 mm minder dan normaal.

Ja, het doet ertoe

Het Gorilla Glass zal in de GT (die er volgende zomer aankomt) in de voorruit en boven de motor zitten. Dat maakt een geluidsisolerende laag over de 3.5 zescilinder (600 pk) overbodig. En wie denkt dat 5,4 kilo te verwaarlozen is, heeft het mis. Want de ontbrekende kilo’s zijn helemaal bovenaan de auto te zoeken, met een massieve verbetering van de dynamiek als gevolg.