Volkswagen stopt eindelijk met de Phaeton

Door: BV

De Volkswagen Phaeton verdween al jaren geleden uit de Belgische catalogus. Maar niet uit de fabriek. Het model kwam nooit in de buurt van z'n verkoopsdoelstellingen, maar de Duitsers hielden het model niettemin in leven. Onder meer voor Duitsland en China, waar het succes ook erg bescheiden is. In Duitsland kost het je minstens € 89.000 om het inmiddels ruim 12 jaar oude model te kopen. Maar volgend jaar is het dan toch Schluss voor de limousine.

In maart zal de laatste Phaeton van de band lopen. De fabriek in Dresden zal dan omgebouwd worden voor de productie van een nog onbekend nieuw model vanaf 2017. De arbeiders zullen dan (tijdelijk wellicht?) verhuizen naar de veel grotere VW-fabriek in Zwickau.

Ja, er komt een nieuwe Phaeton

Dat heeft het merk al bevestigd, maar na eerder uitstel zal die er pas in 2019 of 2020 zijn. Nu al weten we dat die Phaeton te krijgen zal zijn met een elektrische aandrijflijn, maar veel meer details zijn er niet. Hij wordt wellicht ook wat meer bescheiden. VW wil hem in de toekomst eerder naast een BMW 5-Reeks kunnen zetten, dan naast een Siebener.