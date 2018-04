Haast je voor het te laat is. Prototype Koenigsegg One:1 te koop

Door: ADD

W ie het zich kan permitteren, grijpt maar beter snel zijn kans, want er staat nog eens een ie het zich kan permitteren, grijpt maar beter snel zijn kans, want er staat nog eens een Koenigsegg One:1 te koop. Van de megacar werden slechts luttele zes exemplaren gebouwd, die allemaal al verkocht waren voordat die in 2014 op het Salon van Genève in premiére ging.



6 miljoen dollar

Strikt genomen echter zijn er zeven Koenigsegg One:1 in omloop. En die zevende wordt momenteel door de Amerikaanse autodealer SuperVettura van de hand gedaan. Voor een slordige 6 miljoen dollar, dat is iets meer dan 5,5 miljoen euro.





Oermodel





Het is bovendien nog eens een erg bijzondere One:1, de moeder van de andere zes zou je kunnen stellen. Christian Koenigsegg himself heeft met zijn team deze auto als voorbeeldmodel gebruikt. Volgens SuperVettura is net dit prototype de snelste auto ter wereld. De ronderecordhouder op Spa Francorchamps en Suzuka. Records die allemaal gereden werden met "precies deze auto", aldus de Amerikanen.





1.360pk voor 1.360kg





Net als de zes productie-exemplaren haalt het megaprototype zijn kracht uit een 5.0 biturbo V8 - goed voor 1.360pk. Daartegenover staat een gewicht van 1.360kg. En daar, zoals iedereen ondertussen wellicht wel weet, hebben we dan ook de reden waarom hij One:1 heet.