Choken!

Om een benzinemotor te helpen bij een koude start, wordt via de choke het gehalte brandstof in het brandstof-luchtmengsel verhoogd. Die beperkt namelijk de instromende lucht naar de carburateur, zodat de motor een rijker mengsel krijgt. Bij handmatige choken wordt er voor de start een knop uitgetrokken, eens de motor warm is, wordt die teruggeduwd. Een automatisch choke bestond overigens al in de jaren vijftig, maar zelfs eind jaren zeventig was die nog steeds geen gemeengoed.