De beroemdste Opel Astra van allemaal staat te koop

Door: BV

De Opel Astra onderging eerder dit jaar een generatiewissel. En met een oud model wil ook Top Gear niet gezien worden. En daarom wordt de ‘reasonably priced car’ van het populairste autoprogramma in the world, verkocht. Ja, er staat Vauxhall op de neus (en de kofferklep) en het stuur zit aan de verkeerde kant, maar dat maakt hem alleen maar meer speciaal. Geen enkele Astra werd overigens door zo veel mensen gezien. Naar schatting 350 miljoen kijkers uit 170 landen zagen hem over het scherm denderen.

De auto is een 1.6 met 115pk. Op de teller staan slechts 4.700km, maar dat waren verre van rustige kilometers. Niettemin wordt er nu al ruim € 12.000 voor de auto geboden. Er zit natuurlijk wel een rolkooi in en de auto is uitgerust met competitiezetels en vijfpuntsgordels. De opbrengsten gaan overigens niet naar Top Gear, maar naar een goed doel.