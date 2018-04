BMW i6 en 9-Reeks tegen 2020

Door: BV

Geruchten over toekomstige modellen van BMW zweven natuurlijk altijd al door de ether. Maar deze twee zijn wat concreter geworden. Dat gebeurt doorgaans wanneer een topman van het bedrijf in de kaarten laat kijken.

BMW i6

Van de BMW i6 weten we alleen dat het gaat om een sedan met elektrische aandrijving. Er zou nogal wat carbon in de structuur verdwijnen en voor de aandrijving zouden tot wel 4 elektrische motoren worden ingeschakeld. Hij zou net als de auto uit de paragraaf hieronder tegen 2020 realiteit moeten zijn. Dan mag hij het opnemen tegen de kleine Tesla, want z’n formaat zou ruwweg vergelijkbaar zijn met dat van de 3-Reeks.

BMW 9-Reeks

Op basis van de 7-Reeks met lange wielbasis wordt inmiddels ook getimmerd aan een 9-Reeks. Erg groot en met het koetswerk van een vierdeurs coupé. En onder de kap? Alles van een zescilinder, over een V8 tot een V12. Er wordt al gefluisterd over een M9 met bijna 700pk, maar fluisteren is natuurlijk behoorlijk goedkoop.