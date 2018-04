Dit zijn de 4 nieuwe Top Gear presentatoren

BBC radioster Chris Evans krijgt het gezelschap van nog drie andere presentatoren in een nieuw seizoen van Top Gear - veruit het meest succesvolle entertainmentprogramma ter wereld. Zoals bekend zit dat programma zonder ringleiders nadat de BBC presentator Jeremy Clarkson aan de deur zette wegens een incident en companen James May en Richard Hammond dan ook besloten de handdoek in de ring te gooien. Het drietal dat die beroemdheden moet doen vergeten zal nog bestaan uit de relatief onbekende Sabine Schmitz en Chris Harris. Volgens Britse media is er nog een kleinere rol weggelegd voor ex-F1-rijder David Coulthard. Tijd voor een korte introductie.