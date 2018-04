De ideale eyecatcher voor Boer zoekt vrouw?

Door: ADD

Extreme tuning? Een eyecatcher voor 'Boer zoekt vrouw'? Een geheim militair voertuig? Verre van, deze tractor kreeg om erg voordehandliggende redenen rupsbanden.

Basis is een gewone tractor van Fendt en Agravis zette er rupsbanden onder omdat hij zo de landbouwgrond minder beschadigd. Met normale banden maakt een tractor diepe sporen in de akker. Dankzij het veel grotere contactoppervlak van de rupsbanden wordt het gewicht van de Agravis-tractor beter verdeeld en kan het veld omzichtiger bewerkt worden. De nieuwe eigenaar van het rupsmonster is trouwens een boer die vanuit Nederland naar Canada emigreerde.