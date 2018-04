Terugroepactie, want de Ferrari California stookt graag vuur

Door: BV

Van recente Ferrari’s is het geen geheim dat ze graag een vuurtje stoken. Op internet tieren plaatjes van al te vurige bolides welig. Maar het blijft de vraag of dat te maken heeft met het product, dan wel de mishandeling van de eigenaars. In het geval van de Ferrari California T, zegt het merk mea culpa. Maar dan wel alleen als je auto gebouwd is tussen 8 september en 11 november 2015 én geleverd is in Noord-Amerika.

185 stuks

De fout ligt uiteraard niet bij Ferrari, maar bij een toeleverancier die instaat voor een koppeling in de benzineleiding. 185 Amerikanen moeten dus even naar de dealer. Geen enkele auto in Europa moet weer naar de dealer, terwijl die voor zover bekend nochtans exact dezelfde onderdelen aan boord hebben.