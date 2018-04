Zou jij een uitgeklede Mercedes SLC zien zitten?

Door: BV

Sportauto’s zien er doorgaans al vanaf de fabriek behoorlijk opgetuigd uit. Geen stalen velgjes of zwarte bumpers daar, maar steevast lichtmetaal en glanzend lakwerk. Maar internet lijkt de jongste tijd collectief te hunkeren naar sportieve modellen met een lager prijskaartje en zonder al die poespas. Photoshopmeister X-Tomi deed eerder al eens 15 sportwagens zonder al die extra’s en nu is het de beurt aan de nieuwe Mercedes SLC.

Zo’n basis-SLC hoeft overigens lang niet zo hard bij het haar getrokken te zijn als eerdere Porsches of McLarens. Je kan hem immers krijgen met best bescheiden vermogens. De SLC 180 heeft een 2-liter stelt immers niet meer dan 156pk ter beschikking van z’n bestuurder. Meer over de Mercedes SCL vind je hier.