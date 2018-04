Zo ziet de nieuwe Mercedes E-Klasse er heel smakelijk uit

Door: BV

Op het Autosalon van Detroit (NAIAS 2016) stelt Mercedes de nieuwe generatie van de E-Klasse voor. Voor het grote publiek opent de beurs de poorten op 11 januari. Hoog tijd dus om een beetje de tamtam over het model op gang te krijgen. En dat doen de Duitsers met deze schets.

De mooiste kant

De E-Klasse, waarvan je hier al het interieur kan bekijken, ziet er op de schets erg laag en coupé-achtig uit. Zaken die bij de onthulling flink overdreven zullen blijken te zijn. Want de motorkap is niet abnormaal laag en de daklijn niet uitgesproken bol. Maar het is eigen aan dit soort teasers dat ze de auto wat mooier voorstellen dan hij eigenlijk wordt.

Voorspelbaar design

Over het design hadden we het eerder al. Dat zal nu perfect het midden houden tussen dat van de S-Klasse en de C-Klasse. Dat is een koerswijziging ten opzichte van voorheen. Toen stond de E altijd een beetje verder van het familiegezicht af. De inspiratie hiervoor is de designstrategie van Audi, met modellen die erg sterk op elkaar gelijken. BMW heeft tegenwoordig ook al een grotere lepel van die pap op.