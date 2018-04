Dit is de hevigste Pagani Huayra ooit

Door: BV

Dit jaar komt Pagani met de langverwachte extremere editie van de Huayra. En dat is ook in z’n al lang uitverkochte gewone vorm toch niet echt een katje om zonder handschoenen aan te pakken. Wellicht heet die Huayra S, maar helemaal zeker is dat niet. Wat de naam ook weze, hij komt duidelijk met een grote koffervleugel en een achterdiffuser die aan de groeihormonen heeft gezeten.

Ook voor het circuit

Prototypes zijn niet alleen op de openbare weg gespot, maar ook op verschillende racecircuits. In dat geval hadden ze ook een extra set sideskirts en een opzichtige voorspoiler. De 6-liter V12 wordt door AMG voor de gelegenheid nog wat verder opgedreven dan gewoonlijk.

De extreme Huayra zal op slechts 20 exemplaren gebouwd worden en als je er één wil bestellen moet je eerst bewijzen dat je al over een ‘gewone’ Huayra beschikt.