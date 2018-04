Nieuwe Volvo V90 helemaal naakt op de foto

Door: BV

Volvo voert de jongste tijd een wat aparte koers. Het houdt z’n premières niet achter voor een onthulling op één of ander autosalon, maar organiseert liever zelf een evenement waar het de belangstelling niet moet delen met potentiële rivalen. Het is alleen niet zo goed in het bewaren van geheimen. Het nieuwe topmodel - de Volvo S90 - lekte meermaals uit als schaalmodel, nog voor een eerste teaser was verstuurd. En ook de break-afgeleide die pas later dit jaar voor het eerst wordt getoond, lekte zo het www op. Maar het kan nog erger, want nu is het model ook in het echt gefotografeerd. Het Zweedse magazine Teknikens Värld wist het model naakt te betrappen.

Tegen de zomer te koop

De V90 zal wellicht pas in maart door het grote publiek bekeken kunnen worden. De verkoop start dan wellicht tegen de zomer. De architectuur kennen we al: dat is de SPA (Scalable Platform Architecture) die ook voor de S90 en XC90 dienst doet. Daarin is wel ruimte voor een hybride, maar niet voor meer dan 4 cilinders. Ja, we verwachten zelfs driepittertjes in de grootste Volvo.