Steen is het nieuwe hout bij Bentley

Door: BV

Sierlijstjes. Die vind je in hout, aluminium of carbon. En eigenlijk is het in het overgrote deel van de gevallen gewoon plastic dat doet alsof. Maar bij Bentley monteren ze het echte spul. Alleen hebben ze het daar niet meer zo op hout bekeken. Steen is, en we citeren even, “the next level in modern British luxury’. Ja, je leest het goed, hier is het traditionele fineer vervangen door hout.

Er zijn vier soorten die beschikbaar zijn via het Mulliner-programma van de constructeur. Dat is een soort van optielijst plus, voor wie niet genoeg kan uitgeven in de normale optiecatalogus. De steensoorten worden aangebracht rondom het instrumentarium en aan de passagierszijde. Ze zijn afkomstig uit Rajasthan en Andhra Pradesh, respectievelijk een streek in het nood-westen en zuidoosten van India. Ze worden in stukken naar Crewe getransporteerd, om daarna te worden geconverteerd naar sierpanelen voor een Mulsanne, Flying Spur of Continental. Het ganse gamma dus, behalve de Bentayga. Maar daarin kan je dan wel weer een Breitling-klokje krijgen van ruim € 200.000.