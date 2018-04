Alfa Romeo toont z'n SUV

Door: BV

Het was Alfa-Romeo-ontwerper Ralph Gilles die deze foto op Instagram dropte. Daarop staat auto-ontwerper Lorenzo Ramaciotti (die de Giulia tekende). Hij zit met z'n bips echter bovenop een auto die wel eens de aanstormende nieuwe SUV van het merk zou kunnen zijn. En wanneer we zeggen 'aanstormen', dan hopen we natuurlijk dat hij gewoon ooit eens komt. Volgens de planning hoort hij eind dit jaar of ten laatste begin volgend jaar op de markt te zijn, maar het merk krijgt momenteel de productiestart van de Giulia (die altijd maar wordt uitgesteld) niet op de rails.

Hoog woord

Over Alfa's langverwachte SUV - geen overdrijving, er was al een prototype in 2003(!!) - hebben we al wat straffe beloften gehoord. Zo wil het bedrijf de snelste auto in z'n klasse bouwen over de Nordschleife van de Nurburgring. Dat ruikt alweer alsof een beetje normale motoren niet op het programma staan, maar laat ons niet op de zaken vooruit lopen.