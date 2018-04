Crimineel: deze Rat Rod heeft een 19-liter V12

Door: BV

Een Rat Rod is, voor wie niet helemaal met het concept vertrouwd is, een hot rod met een ‘rat’ look. Een beetje verwaarloosd zullen we zeggen, ook al kruipt er in een goede rat look soms net zo veel aandacht als in een glimmende koets. Maar ook al zien rat rods er (bewust) wat sjofel uit, de techniek hoort tip top te zijn. En dat kan soms extreme vormen aannemen. Maar zelden extremer dan deze Dady (met één d) Rod. Die heeft een 19l grote V12 onder de kap.

Deutz diesel

Ja, negentien liter. Een diesel nog wel, van fabrikant Deutz. Met twee turbo’s. Vermogen? Onbekend. Trekkracht? Ja, die kunnen we je wel meegeven. 1.900Nm! Voldoende in elk geval om die gigantische wielen stevig te laten spinnen op commando van het gaspedaal. Niet dat je dat goed kan zien, want de ongefilterde uitlaatgassen spuwen een behoorlijke dosis roet uit. Hoe de Dady Rat ontstond? Het was een knutselprojectje. Er zitten naar verluidt zo’n 1.300 werkuren in de extreme machine.