Mysterieuze Tesla-concurrent Faraday Future debuteert met 1.000pk e-supercar

Door: BV

De drijvende kracht achter Faraday Future is nog altijd een groot vraagteken. Het piepjonge automerk zal in Nevada een fabriek van zo maar eventjes 1 miljard dollar neerpoten, maar het is niet helemaal duidelijk waar dat geld vandaan komt. De meest voor de hand liggende sponsors, Apple en Google, bleken niet betrokken. Eén of andere Chinese investeerder dan weer wel. Maar wie het exact is? En inmiddels presenteert Faraday Future op CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas z’n eerste concept car. Een eye catcher, dat is duidelijk.

Op naar 360km/u

Deze FFZero1 heeft een futuristisch koetswerk dat helemaal uit carbon is opgetrokken. Kwestie van wat kilo’s te weren. En onder het omhulsel zit nog meer spektakel. Vier elektromotoren bijvoorbeeld die samen goed zijn voor liefst 1.000pk. Goed voor een top van 360km/u en een sprinttijd van maximaal 3 seconden.

Compleet gamma

Faraday heeft de ambitie om zeven elektrische modellen uit de FFZero1 te laten ontspringen. Die zullen allemaal wat alledaagser zijn dan deze concept. En het is nog lang niet zo ver. Er is immers een hemelsbreed verschil tussen het hebben van ambities en ze ook effectief waarmaken.