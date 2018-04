Zo hard lijkt een Mercedes E-Klasse op een C-Klasse

Door: BV

Wel, héél erg hard. Als je de foto’s van beide modellen na elkaar bekijkt, is het nagenoeg onmogelijk om de verschillen te spotten. En daarom hebben we profielen van beide modellen even boven elkaar gezet. Voor de duidelijkheid: die bovenaan is de nieuwe E-Klasse. Noteer dat de plooilijn op de flanken bij de E wat verder doorloopt dan bij de C die in 2014 werd gelanceerd. Je zal het in realiteit nodig hebben om het verschil te spotten. Of je moet natuurlijk speuren naar het lettertje op de kofferklep.

Aan de voor- en de achterkant zijn de verschillen nauwelijks groter. En om alle verwarring nog wat ten top te drijven, kan je een Mercedes tegenwoordig wel met drie of vier verschillende bumper- en grille-designs krijgen. Dat is natuurlijk erg prettig als je een C-Klasse koopt (graag even zonder typebenaming dan), maar of het cliënteel van de E-Klasse daar net zo gelukkig mee zal zijn, moet nog blijken. En de C, die leek ook al erg op een S-Klasse.

Familietrek

Dat een moeilijk te onderscheiden design succes niet in de weg hoeft te staan bewijst Audi. Daar zijn de verschillende modelvarianten ook erg gelijkaardig vormgegeven. Maar zo grof als bij Mercedes hebben we het nog niet eerder ervaren.