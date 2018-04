Volkswagen Budd-e is elektrische retrobus

Door: BV

Er werd lang gespeculeerd op de voorstelling van een elektrisch VW-busje voor CES (Consumer Electronics Show) 2016 in Las Vegas. Eentje met retrolijnen nog wel. Uit de teaser was dat niet op te maken, maar er was vuur waar de rook was. Dit is de Budd-e Concept. Die staat op een nieuw modulair platform voor elektrische voertuigen en heeft een 101 kWh accuset onder de vloer.

Met vierwielaandrijving

VW heeft getracht de lijnen van z’n klassieke Transporters subtiel te integreren in een koetswerk dat niettemin modern moet aandoen. Het heeft een grote (valse) grille die geflankeerd wordt door ledkoplampen. Dat het design er strak uitziet heeft overigens erg veel te maken met het ontbreken van deurhendels of buitenspiegels.

Er ging ook uitgebreid aandacht naar het interieur. Daarin zit uiteraard een aantal aanraakgevoelige schermen ingewerkt. Geen analoge knopjes of wijzertjes hier. Het kan ook allemaal wat, want de Budd-e kan communiceren met het slimme huis of net zo slimme kantoor van de toekomst. En die deuren zonder hendels? Die reageren eenvoudigweg op handgebaren. Dat is een trend.

Maar laat ons vooral niet de inherente kwaliteit van het binnenruim over het hoofd zien. Dat is immers gericht op gezelligheid. Draai de voorzetels om en je krijgt zelfs wat van een lounge-sfeer.

En onder de kap?

Wel, er is niet meteen een ‘kap’, maar er zijn in elk geval wel twee elektrische motoren. Eén voor de vooras, één bij de achterwielen. De Budd-e heeft dus vierwielaandrijving. Het vermogen geeft VW niet prijs, maar het is voldoende om 150km/u te halen. Hoe lang de Budd-e dat volhoudt weten we evenmin. Maar de snellaadcapaciteit van de accu is wel indrukwekkend. Hang hem 15 minuten aan de stekker en je batterij is weer voor 80% vol.

Niet zo lang wachten

De Duitsers hebben wel degelijk productieplannen voor deze microbus. Ergens in 2017 hoort hij bij de dealer te staan. En dan niet alleen met een elektrische aandrijving, maar ook met verbrandingsmotoren.