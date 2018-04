Hyundai geeft meer details over Prius-rivaal Ioniq

Door: BV

Het zijn venijnige rakkers, die Zuid-Koreanen. Geduldig en met overtuiging zagen ze aan de poten van Toyota. Ditmaal is het het vel van de Prius dat ze willen. Met deze Ioniq.

De Ioniq rust op z’n eigen onderstel. Kwestie van er eenvoudig en efficiënt drie verschillende aandrijflijnen in te krijgen. Om het gewicht niet te laten escaleren wordt er voor 51% gebruik gemaakt van geavanceerd staal met hoge treksterkte. En voor een aantal koetswerkpanelen wordt aluminium gebruikt. De motorkap en de kofferklep bijvoorbeeld. Daarmee spaart Hyundai 12,6kg uit.

En onder de kap?

De hybride-aandrijflijn maakt gebruik van een nieuwe 1,6l benzinemotor. Die levert in combinatie met de elektromotor maximaal 152pk. De elektromotor levert 47pk vanaf stilstand. Paardjes die door een DCT-automaat (met dubbele koppeling) naar de voorwielen gaan. De automaat is behoorlijk efficiënt. Slechts 4,3% van de viervoeters die erin worden losgelaten, wordt afgeschoten. De batterijen zitten helemaal onderin de structuur en liggen wat meer naar voren dan gebruikelijk is. Dat moet ervoor zorgen dat de Ioniq met wat meer overtuiging de bocht ingaat dan z’n meest directe rivalen.

Nog twee andere versies

Naast bovenstaande hybride-variant, zal de Ioniq ook bestaan in een versie die je aan het stopcontact kan opladen (plug-in-hybride) en een geheel elektrische variant. Maar daar krijgen we pas later meer informatie over. En misschien krijgen we dan ook de voorzijde te zien.