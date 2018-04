Dieselgate: VW moet 115.000 auto's terugkopen

Door: ADD

Volkswagen moet in de Verenigde Staten waarschijnlijk een vijfde van de door dieselgate getroffen auto's terugnemen. Dat betekent zo'n 115.000 voertuigen, meldt de "Süddeutsche Zeitung" zonder een specifieke bron te vermelden. De eigenaars moeten ofwel de aankoopprijs terugbetaald krijgen ofwel een nieuwe auto tegen een aanzienlijk lagere prijs kunnen kopen. Blijkbaar zou bij de respectievelijke modellen een aanpassing niet mogelijk zijn.

No comment

Een woordvoerder van VW-Duitsland weigerde commentaar te geven op het nieuws. Hij zei enkel dat ze "in nauw contact met de Amerikaanse autoriteiten" staan.

USA is Europa niet

Volgens de "Süddeutsche Zeitung" is het ook onwaarschijnlijk dat de rest van de in totaal van ongeveer 580.000 getroffen auto's in de VS snel en kostenefficiënt teruggeroepen kunnen worden - anders dan bij ons. De 2-litermotoren hebben hier enkel een software-update nodig. Bij de middelgrote motoren met 1.6 liter volstaat de installatie van een goedkope luchtstroomstabilisator. In de VS echter mag VW zich door de strengere emissie-eisen aan meer aanpassingen, hogere kosten en langere werkuren verwachten.