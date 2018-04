Bizarre strijd tussen Fisker en Aston Martin

Door: ADD

Auto-ontwerper Henrik Fisker heeft zichzelf in een bizarre juridische strijd met zijn voormalige werkgever Aston Martin gegooid. Het is al een hele tijd heibel tussen beiden, maar nu eist de Deen van de Britse sportwagenfabrikant $ 100 miljoen voor de schending van zijn rechten. Waarom? Volgens Fisker belet Aston Martin hem zijn nieuwe auto Force 1 op de Detroit Motor Show 2016 te tonen. Blijkbaar is de auto sterk gebaseerd op de DB10, Bonds auto in "Spectre". Maar nu heeft Fisker op zijn beurt dus een rechtszaak aangespannen. De Force 1 zou niets te maken hebben met de Aston Martins. Fisker werkte van 2001 tot 2004 voor Aston Martin en ontwierp er de DB9 en V8 Vantage. Benieuwd wie er gelijk zal krijgen van de rechter.