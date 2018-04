Tegelijkertijd praten en rijden - lukt dat Chris?

Door: ADD

Een van de vier nieuwe gezichten van Top Gear, radio-presentator Chris Evans, kan blijkbaar niet praten en rijden tegelijk. Behoorlijk lastig als je net zoals Evans presentator van een autoshow bent. Zodra Evans achter het stuur zit, wordt het erg moeilijk voor hem om volledige zinnen uit te brengen.

10 pogingen voor 1 take

Of dat is toch wat de Britse media beweren. Zij baseren zich op een BBC-bron die beweert dat Chris Evans voor één bijdrage gemiddeld tien keer opnieuw moet beginnen. Dat was bij zijn voorgangers, het cult-trio Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May, compleet anders, aldus de bron van de krant "The Sun". Jeremy, Richard en James zouden het zonder problemen in een of twee pogingen voor elkaar gekregen hebben.

BBC beweert het tegenovergestelde

Officieel luidt het bij de BBC helemaal anders. "De waarheid is dat de Top Gear-producenten verbaasd waren over hoe snel Chris het onder de knie kreeg om snel te rijden en tegelijkertijd vloeiend in de camera te spreken. Andere presentatoren moesten lang oefenen," zei een BBC-woordvoerder. Woord tegen woord dus. Of Chris Evans nu al dan niet tegelijkertijd kan spreken en rijden, dat zullen we wellicht pas in de nieuwe Top Gear afleveringen te weten komen.