Porsche 911 GT3 en GT3RS uitverkocht, maar Vorsteiner heeft oplossing

Door: BV

Porsche heeft het als geen ander onder de knie: meer centen vragen om minder te geven. Nuja, minder. De rijervaring van zo’n 911 GT3 of GT3 RS staat boven elke vorm van verdenking natuurlijk. Vandaar dat liefhebbers erop springen als hongerige leeuwen op een smakelijk geprepareerd biggetje. En omdat Porsche de oplages limiteert, kan je ze na twee keer met ogen knipperen niet meer krijgen. Geen nood, tuner Vorsteiner weet er wat op. Dat serveert je in de plaats deze V-RT.

Gebaseerd op Porsche 911 Turbo

Vorsteiner laat de snufjes van de Porsche 911 Turbo er gewoon in zitten, dus je wordt wat meer verwend dan in een GT3. Maar het maakt de rest wel net zo extreem. Het begint bij een frontsplitter en een gigantische achtervleugel (bovenop het fabrieks-exemplaar). Allemaal in carbon, natuurlijk.

En dan zijn er erg open V-2020 velgen, maatje 21”. Kwestie van iedereen te laten ziet dat je met keramische remschijven onderweg bent. Je kan die wielen natuurlijk ook apart krijgen.

O ja, fotootjes zijn op basis van de 911 Turbo van voor de recente facelift, want die is nog niet te krijgen, maar de kit wordt vanzelfsprekend passende gemaakt voor de jongste 911 Turbo en 911 Turbo S. Die ontdek je hier. Ze zijn overigens nog krachtiger.