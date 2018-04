Zie jij ook wat Opel in deze Buick Avista concept?

Door: BV

Buick is het Amerikaanse GM-merk dat nogal wat uit het vaatje van Opel tapt. Het merk heeft onder meer de Insignia en de Cascada in de catalogus staan. Die laatste zelfs zonder wat aan de naam te doen. De vormtaal van enkele modellen van het merk lijkt dus erg op die van Opel en daarom is het niet zo verwonderlijk dat deze concept er ook wel wat van weg heeft. Niet voor het eerst overigens.

Op het lijnenspel na kunnen we aangeven dat de concept een geheel digitaal dashboard heeft, dat er gebruik wordt gemaakt van aluminium en carbon, dat er een panoramisch glazen dak is en dat elke inzittende z’n eigen zetel heeft. En daarmee hebben we ook 90% van alle recente concepts besproken. Maar hier zit nu eens géén hybride of elektrische aandrijflijn in. Voor de aandrijving zorgt een 3.0l V6 Biturbo met 400pk. Het enige groene daaraan is start/stop-technologie, cilinderuitschakeling en een automaat met 8 versnellingen.