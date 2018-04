Mercedes viert 130 jaar automobiel met S-Klasse Cabrio 63 AMG Edition 130

Door: BV

Wat er 130 jaar geleden gebeurde? Toen vonden Carl Benz en Gottlieb Daimler de auto uit. Nu is 130 jaar niet echt zo’n speciale verjaardag natuurlijk. En daarom houdt Mercedes het bescheiden. Er komt alleen een speciale reeks, maar dan wel van zowat de minst bescheiden Benz uit de catalogus: de S-Klasse Cabrio 63 AMG.

We fietsen even door de voornaamste kenmerken van de ‘Edition 130’. Een zilverkleurig koetswerk, met bordeaux voor het interieur en de stoffen kap. En vijfspaaksvelgen die in normale omstandigheden voorbehouden zijn voor de nog krachtiger twaalfcilindermodellen. En er is zwarte pianolak, er zijn de nodige badges en er komt zelfs een speciale autohoes bij.