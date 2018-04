Leg CNG in je pk-bom: betaal geen BIV en verkeersbelasting tot 2020

Door: BV

Naar verwachting een half miljoen Belgen zullen het komende jaar een nieuwe auto in ontvangst nemen. Vlamingen moeten zich in de eerste plaats bewust zijn van de herziene regeling inzake BIV en Verkeersbelasting, die onder meer voor heel wat recente dieselwagens minder gunstig uitvalt dan in het verleden. Voor Wallonië of Brussel verandert er overigens niets, net zo min als er wat wijzigt aan de regeling voor de leasingwagens, behalve dan de jaarlijkse drempelverlaging in CO2-uitstoot voor de berekening van het gehate Voordeel Alle Aard (VAA).

Premie voor aardgasinstallatie

Maar er zijn ook voordelen uit te halen. Zo is er een premie tot € 5.000 voor wie zich als particulier een elektrische auto aanschaft. En auto’s met een erg lage CO2-uitstoot zijn bovendien vrijgesteld van verkeersbelasting en BIV. Een regeling die - en nu komt de aap uit de mouw - overigens ook geldt voor auto’s met een aardgasinstallatie. Bovendien krijg je van de overheid een tegemoetkoming voor de installatie van dergelijk systeem. Voor particulieren bedraagt die € 1.000. Voor bedrijven is het € 500. En ja, dat betekent dat je eender welk PK-monster van een aardgastank kan voorzien en dat vervolgens tot 2020 zonder één euro aan belastingen op de weg kan houden.

Kostprijs CNG-installatie

Een CNG-installatie installeren op een recente performante auto is echter geen sinecure. Je rijbereik zakt drastisch en er galopperen heel wat paarden de heuvels in. Maar ook daar heeft de sector een antwoord op: je hoeft er immers niet op te rijden. De complete standaardinstallatie blijft immers gewoon present en functioneel. Dus even met je subsidiecheque op zak langs de CNG-installateur en je schrijft je Mercedes AMG, Audi RS, BMW M, Nissan GT-R, Range Rover SVX of God weet welk ander pk-monster in voor de prijs van het telefoontje waarmee je je verzekeringsagent op de hoogte brengt. Een aardgasinstallatie kost je (geen rekening houdend met de tegemoetkoming) tussen € 4.000 en € 6.000. Voor veel van de hierboven aangehaalde voorbeeldmodellen is dat slechts een deel van de BIV, laat staan de wegentaks.

Zijn er nadelen?

Klinkt dat te mooi om waar te zijn? Wel, dat is het ook tot op zekere hoogte. Zo ben je verplicht om met een groene sticker te etaleren dat je gebruik maakte van het achterpoortje en moet elke tank (in sommige modellen worden 2 aardgastanks geïnstalleerd) vierjaarlijks gekeurd worden. Dat kost je een kleine € 200 per tank. Maar het belangrijkst van al: je kan fluiten naar je fabrieksgarantie. Een rondvraag bij enkel van de gehypede merken leverde een éénduidig antwoord op. Zo zegt Mercedes klaar en duidelijk dat "Het officiële Mercedes-Benz netwerk zal nooit overgaan tot inbouw van CNG/LPG installaties in zijn voertuigen” en dat “indien derden dit op een Mercedes zouden uitvoeren, enkel zij verantwoordelijk kunnen worden gesteld”. En de toon is bij alle door Auto55.be geïnterpelleerde constructeurs gelijkaardig.