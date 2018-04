75 jaar Jeep: 6 speciale modellen

Door: ADD

In Auburn Hills, Michigan wordt er dit jaar duchtig gefeest, Jeep viert er namelijk zijn 75ste verjaardag. En dat waren 75 bewogen jaren. Het begin van de festiviteiten wordt op het salon van Detroit ingezet met een special edition. Niet één special edition, maar zes, voor elk model uit hun gamma eentje.

Groen en brons

Van de Jeep Wrangler tot de – bij ons niet meer verkrijgbare – Jeep Patriot allemaal delen ze een groene lak (de tint groen is afhankelijk van het model), bronzen details (velgen, bumpers bij de Wrangler, en soms de trekhaak of grille), oranje siernaden en (natuurlijk ) de obligate speciale badges in het in- en exterieur.

Jeep Wrangler 75th Anniversary

De Wrangler wordt het meeste opgesmukt. Naast de reeds vernoemde extra's krijgt hij onder meer ook een powerdome motorkap, lederen zetels, dorpelbescherming en een touchscreen-satellietradio.