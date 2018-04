​Lincoln Continental is er klaar voor

Door: ADD

Veel Amerikanen wachten ongeduldig op deze auto. En het wachten houdt maar niet op. Lincoln toont momenteel op het salon in Detroit weliswaar al de productieversie van de nieuwe Continental, maar hij komt pas in het najaar van 2016 op de markt. De Amerikaanse en Chinese markt welteverstaan. Wij Europeanen zullen zelfs niet moeten twijfelen of we toch niet liever voor de Mercedes E-Klasse gaan.

Lincoln geeft tot dusver weinig technische details over de Continental vrij. De enige concrete informatie is dat de topmotor in deze tiende generatie een 3.0-liter twin-turbo V6 zal zijn met 400pk en ongeveer 540Nm koppel. Vierwielaandrijving, een adaptieve ophanging en torque vectoring horen daar ook bij.

Het summum in luxe en comfort

Met de luxueuze uitrusting daarentegen pakt Lincoln maar wat graag uit. En sommige spielereien waren al op de Naias te bewonderen. Zoals bijvoorbeeld de coole deurgrepen die uit de aluminiumlijsten onder het venster tevoorschijn komen. Of het numerieke touchpad in de B-stijl aan de bestuurderskant om de Continental met een code te openen.