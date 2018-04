Jeep Grand Cherokee wordt pk-bom

Door: ADD

Al twee jaar gonst het van de geruchten over een Hellcat versie van de Jeep Grand Cherokee. In Detroit heeft Jeep-baas Mike Manley nu ook werkelijk bevestigd dat het topmodel eraankomt, zelfs dit jaar nog.

Momenteel zit de krachtigste motor van FCA al in twee Dodge-modellen. Zo vinden we de gigantische 6,2l grote V8 terug in de Challenger Hellcat en Charger Hellcat, beide 717pk en 881Nm sterk. Volgens de Amerikaanse media zal de Grand Cherokee Hellcat zijn vierwielaandrijving behouden en in 3,5 seconden naar 60mph (96,6km/u) sprinten - sneller dan een BMW X5M. Tot bij ons komt het monstertje hoogstwaarschijnlijk niet.