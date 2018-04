Hyundai pickup heeft groen licht

Door: BV

Het is een jaar geleden dat Hyundai op het Autosalon van Detroit de Santa Cruz pickup voorstelde. En nu heeft de baas van het merk in Amerika, ene Dave Zuchowski, verklapt dat het model groen licht gekregen heeft, maar dat het nog te vroeg is om een datum op marktintorductie te kleven.

De Santa Cruz pickup maakte gebruik van de bodemplaat van de Hyundai Tucson, maar als de Koreanen een rigide ‘truck’ willen bouwen met een hoog laadvermogen, dan moet dat wellicht herbekeken worden.

Iedereen aan de pickup!

Meer en meer merken bouwen een pickup. Onder meer Renault, Fiat en zelfs Mercedes komen binnen afzienbare tijd met zo’n werkpaard op de markt. Dat heeft overigens minder te maken met het marktsegment, maar wel met de winst die erin behaald kan worden. De marge op een pickup is ‘gezond’.