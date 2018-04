Waarom de Dodge Viper moet verdwijnen

Door: BV

De Dodge Viper heeft er een bewogen geschiedenis op zitten. De jongste uitvoering van de sportwagen verkoopt zo slecht dat het nakende einde van het model niet als een verrassing kwam. Moederhuis Fiat-Chrysler (FCA) moest de fabriek al enkele malen tijdelijk sluiten om ervoor te zorgen dat de voorraad onverkochte Vipers niet te groot werd. Maar toch lijkt de Viper niet te sneuvelen omdat hij slecht verkoopt.

Gordijnairbags verplicht

Binnenkort worden gordijnairbags verplicht op alle nieuw verkochte voertuigen in de VS. En uit een intern rapport van FCA blijkt nu dat het onmogelijk is om ruimte voor die airbags te vinden in de cockpit van de Viper. De hoofdruimte is er al erg krap. De makkelijkste plaats (het dak of een dakstijl) om de plofkussens in te bouwen is daarom uitgesloten. En een airbag voor zetel of deurpaneel ontwikkelen die hetzelfde doet? Daar heeft FCA geen zin in.

Marchionne hint nu al naar terugkeer Viper

Het is dus over and out voor de Viper. Maar Viper-fans hoeven niet te wanhopen (of net wel), want FCA-baas Sergio Marchionne hint nu al naar een terugkeer van het model. Hij zegt dat er gezien de ontwikkeling van nieuwe platformen een grote kans is dat de Viper weer opduikt. Marchionne is erg goed in het beloven van nieuwe modellen.