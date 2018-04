Hyundai Ioniq: weer meer details

Door: BV

De Ioniq van Hyundai wordt de eerste auto ter wereld die er komt als volledig elektrisch voertuig, als hybride en als plug-in-hybride. Deze zomer al moeten de eerste twee versies in de showroom staan. De derde volgt later dit jaar.

Bij de hybride aangedreven Ioniq werkt een 43 sterke elektromotor samen met een 1.6 GDi-benzinemotor. Deze laatste levert zelfstandig 105 pk. Het systeemvermogen komt uit op 152 pk en volgens Hyundai is hiermee een top van 152 km/u te bereiken. Hoeveel de elektrische actieradius bedraagt, is niet bekend gemaakt. Dat de Hybrid over een automaat met dubbele koppeling beschikt, weten we wel.

De Hyundai Ioniq is als vijfdeurs hatchback (met een liftback-kont) compleet vanaf een wit blad papier ontworpen en een nadrukkelijke aanval op de Toyota Prius. Aan het vergelijkbare, gestroomlijnde uiterlijk is dat duidelijk op te maken. Over aerodynamica gesproken: de cW-waarde van de Ioniq bedraagt 0,24 en dat maakt hem één van ’s werelds ‘gladste’ personenwagens.

De Ioniq biedt volgens Hyundai met gemak plaats aan vijf personen met daarnaast nog een toereikende hoeveelheid aan spullen. Met de achterbank plat en dankzij het installeren van de batterijen in de bodem van de auto is de bagageruimte uit te breiden tot 750 liter.

Verder beschikt de vooruitstrevende Hyundai over alle gemakken, zoals een 7 inch TFT- infotainmentscherm waarop ook de energiestromen weergegeven kunnen worden. Qua rijmodi is er keuze uit Eco en Sport. Afhankelijk van de gekozen rijmodus varieert de achtergrondkleur van het scherm en de meters.

En neen, we dus nog altijd niet alles over de Ioniq. Hyundai wil je namelijk voor z’n première op het Autosalon van Genève nog enkele keren bezig houden.