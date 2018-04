Werkt Opel aan een nieuwe Calibra?

Door: BV

Opel gaat naar het Autosalon van Genève en neemt mee: een nieuwe concept car. Die heet GT Concept. Daarvan kunnen je alleen het logo tonen en enkele van Opel’s beloftes delen. Het gaat volgens het merk zelf om een ‘adembenemend’ studiemodel met een nieuwe designfilosofie. Het zal ervoor zorgen dat we ‘Opel met heel andere ogen gaan zien’.

Over de invulling is niet zo veel bekend, maar in de wandelgangen wordt nu weer gefluisterd over een spirituele opvolger van de Calibra. En waarom niet? In 2017 is het immers exact 20 jaar geleden dat die van het toneel verdween.