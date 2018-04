Mini John Cooper Works gaat uit z'n dak

Door: BV

Mini heeft nu ook een John Cooper Works-uitgave van z’n nog jonge (nieuwe generatie) Cabrio. En er is goed nieuws voor wie houdt van een sportieve vormgeving want wat hebben de Britter er weer tegengegooid van honingraatgrilles in luchthappers, wielkastverbreders, agressieve bumpers en diffusers. Beetje sneu dat de meerderheid van al die opsmuk gewoon vals is maar kom, je zit tenminste met je haren in de wind bij snelheden tot 242km/u.

2-liter turbomotor

Dat laatste is vooral te danken aan een 2-liter turbomotor die 231pk en 320Nm opwekt. Standaard is er een handgeroerde zesbak die de echte liefhebber hebben moet. Goed voor een sprint in 6,6 seconden. Er is ook een automaat met even veel verzetten. Die is zelfs nog een tiende sneller, maar je gaat het schakelen nu toch niet overlaten aan een elektronisch brein zeker?

Opgewaardeerd onderstel

O ja, voor de gelegenheid is de ophanging weer harder gemaakt, zijn de remmen opgewaardeerd door de specialisten van Brembo en krijg je tussen de aangedreven voorwielen een differentieel. Elektronisch weliswaar (met de remmen dus en niet een… ergh… differentieel).

Tot slot gooien we er nog even wat algemene kenmerken van de Mini Cabrio tegenaan: de koffer kan tot 215l bagage slikken en het dak gaat van open naar dicht en vice versa in 18 tellen bij snelheden tot 50km/u.