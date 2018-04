Schroothoop op Ijsland blijkt 4x4-schatkamer

Door: ADD

Een schroothoop ergens in IJsland. Wat lijkt op een verzameling oude ijzer, blijkt een schatkamer te zijn. Je vind er auto's in de meest uiteenlopende staten van verval, van verschillende generaties en allerlei origine. De enige constante is vierwielaandrijving. Dikke 4x4's, Amerikaanse legertrucks, rustieke Russen: ze staan hier allemaal vreedzaam naast elkaar weg te roesten.

Op het ijzige eiland moeten de voertuigen betrouwbaar en taai zijn. Een Chevrolet C60 die dateert uit de jaren '40 en waarschijnlijk door het Amerikaanse leger naar het eiland meegebracht is tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een Chevy uit Detroit vlak naast een Engelse Bedford. Een Volvo Laplander, een verweerde Dodge WC, een Jeepster Commando, drie Willys (een CJ 2A uit de late jaren veertig, een CJ 3A en een CJ5), een AMC Eagle, een oude Land Rover, een Russische GAZ 69, een UAZ 469... Allemaal staan ze daar broederlijke naast elkaar. De Koude Oorlog is hen wellicht compleet ontgaan.