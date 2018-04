Vorst mag Audi E-tron Quattro bouwen!

Door: ADD

De raad van bestuur van de Volkswagen-Group gaf gisteren groen licht om de eerste elektrische SUV van dochter Audi vanaf 2018 in Vorst te assembleren.

Goed nieuws

De nieuwbakken concurrent voor Tesla's Model X zal in Vorst de Audi A1 opvolgen die er al sinds 2008 van de band rolt, maar vanaf 2018 naar het Spaanse Martorell verhuist. De 2.500 werknemers van de Audi-fabriek kunnen dus opgelucht ademhalen. De lat licht meteen al hoog. Audi wil elk jaar namelijk 45.000 klanten voor het model vinden.

Half uur laden, 400km rijden

In de conceptcar die in september vorig jaar gepresenteerd werd op het autosalon van Frankfurt lagen drie elektromotoren: eentje voorin, twee achterin. Volgens ontwikkelingschef Ulrich Hackenberg wil Audi met die drie motoren stevige prestaties bereiken. Naar 100 km/u sprinten moet in 4,6 seconden mogelijk zijn en de topsnelheid ligt op 210 km/u. Hij liet bovendien weten dat de accuset een actieradius van 500km mogelijk maakt. En dat je na een half uur snelladen weer 400km kan rijden. Al die cijfers zijn volgens Hackenberg niet puur theorie, maar ook in de praktijk haalbaar. Samen wekken de verschillende elektromotoren tot 435pk en 800Nm op.