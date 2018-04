Mini Clubman krijgt ze alle vier

Door: ADD

Mini start in maart met de productie van een ALL4-versie van de Clubman. Eigenlijk een gewone voorwielaangedreven Mini, maar indien nodig zorgt een elektro-hydraulische koppeling bij het achterste differentieel ook voor aandrijving op de achterwielen. De ALL4-variant komt er in eerste instantie alleen voor de Cooper S modellen.

Benzine

Het ALL4-model met viercilinder benzinemotor wekt 192pk en 280Nm op, met de overboostfunctie kan het koppel kortstondig worden verhoogd tot 300 Newtonmeter. De sprint naar 100 km/u legt hij met handgeschakelde versnellingsbak in 7 seconden af en toppen doet hij op 225 km/u. Als standaardverbruik geeft de fabrikant 6,9 liter (CO2: 159g/km) op. De Cooper S met automaat komt er ook ALL4 en die zal 0,1 seconde sneller accelereren en wordt ook zuiniger: 6,3 liter per 100km (of CO2: 146 g/km).

Diesel

De viercilinder dieselmotor (enkel met automaat verkrijgbaar) levert in de Cooper SD All4 190pk, bereikt in 7,2 seconden 100 km per uur en heeft een topsnelheid die 3 km/u trager is dan de benzinemotor (dus 222 km/u). Hier zou het gemiddeld verbruik op 4,8 liter liggen (CO2: 126 g/km).