Deze 11 auto's zijn vanaf nu oldtimer

In 2016 vieren veel boeiende auto's hun 30ste verjaardag en hebben nu dus de oldtimerleeftijd bereikt. Ja, we gebruiken al de aanstormende nieuwe leeftijdsdrempel. Ze kwamen in het rampjaar 1986 voor het eerst op de markt. Eerst ontplofte de Space Shuttle Challenger, wat later de kerncentrale in Tsjernobyl. Op automobiel vlak een jaar waarin cabrio's, forse plastic bumpers en aërodynamische koetswerken de trend bepaalden. Onder hen volgende exemplaren: