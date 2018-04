Spyker komt naar Genève. Maar met wat?

Door: ADD

Medio 2015 ontsnapte Spyker nog meer eens aan de dood. Nadat het faillissement afgewend was, kondigde CEO Victor R. Muller aan dat de toekomst van Spyker in ‘klassevolle’ elektrische sportwagens en elektrische vliegtuigen ligt. Sindsdien was het rustig bij Spyker. Tot nu.

Elektrische sportwagen

Spyker staat namelijk in de exposantenlijst voor het Autosalon van Genève in 2016. Muller heeft aan onze Nederlandse collega's van Autovisie bevestigd dat er in Genève "iets" wordt getoond. Wat er getoond wordt, dat blijft nog even koffiedik kijken. Tot de mogelijkheden behoort een elektrische versie van de Venator B6, die van de Artega GT afgeleid was. Maar zoals gezegd, dat zijn louter speculaties.