Chrysler 200C heeft problemen, Marchionne steekt het op… Hyundai

Door: BV

Eén van de moeilijkste en - voor de designers - vervelendste processen in de ontwikkeling van een auto is het vertalen van het designidee naar een productiemodel. Dan komen de ingenieurs en de boekhouders zich er immers mee moeien. En dan blijken een hele boel aardigheidjes niet haalbaar. Of (wat nog vaker voorvalt) simpelweg te duur.

Chrysler 200C flopt

De compacte Chrysler 200C heeft één groot gebrek dat het commerciële succes van het model in de weg staat. Het model wordt gehekeld omwille van z’n te krappe instap achteraan en het gebrek aan hoofdruimte. Iets wat natuurlijk te maken heeft met z’n coupé-achtige daklijn, maar verholpen zou kunnen zijn als de achterbank een beetje anders gepositioneerd was. Fiat-Chrysler (FCA) baas Sergio Marchionne was tegen Amerikaanse media loslippig over het probleem en wees meteen met de vinger. Naar… Hyundai.

Marchionne zegt dat de Hyundai waarvan het bedrijf de achterbankconfiguratie kopieerde net hetzelfde probleem heeft (het gaat wellicht om de Sonata). Hij zegt er wel nog even bij dat ze niet de ganse auto overnamen, alleen de fout. En hij voegt er meteen aan toe dat sommige leden van de afdeling design daarvoor al ‘hun private delen’ hadden moeten afstaan. We gaan ervan uit dat dat figuurlijk bedoeld is.