Porsche 917 Boxster: sneller met 4 cilinders

Door: BV

De Porsche Boxster krijgt een facelift. En daar hoort meteen de type-aanduiding 718 bij. Dat is een rechtstreekse verwijzing naar een wedstrijd-Porsche uit de jaren vijftig en zestig. Een succesvol model dat het moest stellen met slechts vier cilinders. En daarmee zijn we meteen bij de olifant in de porseleinwinkel aangekomen: de Boxster (en de later te introduceren Cayman) moeten het stellen met viercilinders.

Een turbo ter compensatie

De zescilinder boxermotoren zijn niet meer. Porsche behoudt wel het principe van de tegenover elkaar liggende cilinders. De vrijgekomen ruimte wordt gebruik om er een turbo tegenaan te schroeven. Het effect laat zich voorspellen: minder verbruik en meer vermogen.

Aftrappen doet Porsche als vanouds met de S-loze Boxster. Die beschikt over een tweeliter motor, goed voor 300pk en 380Nm. De vermogenswinst ten op zichte van het pre-faceliftmodel met atmosferische 2.7 zescilinder bedraagt hiermee 35pk en maar liefst 100Nm aan trekkracht.

Ook de 718 Boxster S noteert – uit een 2.5 liter motor – deze pk-toename. Het totaalvermogen komt daardoor op 350pk, terwijl het koppel met 60Nm steeg naar 420Nm. Desondanks verbruiken beide versies volgens Porsche 13% minder benzine per 100 kilometer. Op papier tenminste, want we weten allemaal dat turbo’s in de praktijk die belofte niet altijd kunnen waarmaken.

Sneller dan voorheen

Porsche profiteert vooral van de extra trekkracht. Zo spurt de 718 Boxster – met PDK en Sport Chrono Pakket – in 4,7 seconden naar de 100km/u, wat acht tiende sneller is dan het oude model met 2.7 zescilinder. Pieken doet hij op 275 km/u en de vernieuwde Boxster S gaat zelfs door tot 285 km/u. De Boxster S springt ook wat sneller uit de startblokken. Na slechts 4,2 seconden is de geijkte sprint al verleden tijd.

Porsche Boxster facelift

Ja, natuurlijk werd ook het uiterlijk aangescherpt. Het bumperdesign vertoont gelijkenissen met dat van de vernieuwde 911 Carrera en aan de achterzijde zit nu een stoere strip die de tevens herontworpen achterlichten met elkaar verbindt en waarin het merk zichzelf aankondigt. Ook de deurgrepen en de lamellen in de koelgaten in de achterste wielkasten zijn nieuw.

Binnenin oogt het allemaal net ietsje strakker, mede door het nieuwe infotainmentsysteem. Hoog tijd dat dat er kwam trouwens.

Tot slot wil Porsche graag laten weten dat het onderstel nog een tandje sportiever is afgesteld en dat de elektromechanische stuurinrichting directer werkt dan voorheen. Bovendien rollen beide versies op nieuwe wielen. Bij de Boxster S zijn die standaard 19 inch.