Officieel: Jaguar F-Type SVR met 575pk

Door: BV

Jaguar heeft de motor-upgrades die het toepaste op de exclusieve Project 7 (gebaseerd op deze F-Type) nog een beetje verder aangescherpt. Het resultaat is een vermogen dat stabiel blijft op een verre van kinderachtige 575pk maar een trekkracht van 700Nm in plaats van 680Nm (voor bovenvermelde Project 7).

Prestaties

Voldoende om naar 100 te gaan in minder dan 4 tellen en - als coupé - door te blazen tot 322km/u. De cabrio met toevoeging SVR zal het bij 312km/u al voor bekeken houden.

Première op Autosalon van Genève 2016

Zaken die we overigens allemaal al wisten, want de informatie was al gelekt. Jaguar gaf daarom zelf deze officiële beelden vrij. De première van het model volgt op het Autosalon van Genève 2016. Meer beeld vind je hier.