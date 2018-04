Mercedes Pickup: meer details

Door: ADD

Dat Mercedes een pickup ontwikkelt op basis van de Nissan Navara, dat is ondertussen oud nieuws. De Duitsers testen die momenteel volop in Australië en van daaruit komen er heel wat geruchten onze kant op.

X- of Z-Klasse

Zo zou de toekomstige Mercedes pickup ofwel X-Klasse ofwel Klasse Z-Klasse gaan heten en zouden er drie uitrustingsniveaus komen, van basis tot super uitgerust. De inrichting wordt wellicht gebaseerd op de Mercedes B-Klasse, terwijl de topper waarschijnlijk veel van de nieuwe E-Klasse zal weghebben, inclusief digitale cockpit.

Zescilinder diesel?

Hoewel de Nissan bij de Navara sinds de modelwissel in 2015 enkel nog een viercilinder diesel inbouwt, zou Daimler ook een zescilinder variant overwegen.

Onmiskenbaar Mercedes

Het Nissan-platform biedt vele mogelijkheden. Afhankelijk van de regio en het gebruiksdoel zou de Mercedes daarom ook uitgerust kunnen worden met een starre as of multi-link ophanging plus schroefveren. Wat de rijeigenschappen betreft, wil Mercedes duidelijk beter presteren dan de Japanners. De afstelling van de ophanging, het 4x4-systeem, de motoren, het interieur en design, de veiligheidssystemen - die zullen allemaal onmiskenbaar van Mercedes zijn. Tenminste, dat beloven de marketingjongens van het bedrijf, wat betekent dat er vermoedelijk niets van waar is.

De productie in de fabrieken van de Renault-Nissan Alliantie (Barcelona en Cordoba) zou, als alles volgens plan verloopt, begin 2018 kunnen opstarten.