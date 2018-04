Opel GT Concept is om duimen en vingers van af te likken

Door: BV

De eerste keer dat Opel de naam GT gebruikte, was in 1969. Toen kleefde dat op een kleine sportwagen die z’n bescheiden prestaties goedmaakte met een flinke dosis stuurpret. En omwille van z’n lijnenspel werd hij al snel de ‘Corvette voor de gewone man’ genoemd. Tot 1973 stond hij in de catalogus en er werden er iets meer dan 100.000 van gebouwd. En Opel lijkt opnieuw zin te hebben in zo’n toegankelijke sportieveling. Kijk maar naar deze GT Concept, ontwikkeld voor het aanstormende Autosalon van Genève.

Kleine motor

In de lage neus van deze tweezitter zit een kleine 1.0l turbomotor. En die is zelfs niet abnormaal opgedreven. De motor wekt 145pk en 205Nm op. Maar omdat de GT Concept minder dan een ton weegt, kan je daarmee aardig uit de voeten. De honderdsprint is geschiedenis na niet meer dan 8 seconden en wie helemaal door de sequentiële zesbak loopt kan zich tot 215km/u verplaatsen. En ja, de aandrijving gebeurt via de achterwielen.

Concept car

Opel permitteerde zich de gebruikelijke vrijheden bij een concept car. Zo kan je de zijruiten op een productiemodel niet camoufleren, zijn ruitenwissers en buitenspiegels (hier vervangen door camera’s in de wielkasten) een must en voorzie je ook best deurhendels. Ter vervanging van die laatste monteerde Opel aanraakgevoelige delen op het dak. En die knalrode Hankook-voorbanden? Die kunnen eigenlijk wel zonder al te veel moeite in productie. Of het ooit zover komt is echter lang niet duidelijk.