Sorry VW - Toyota grootste constructeur 2015

VW-rivaal Toyota blijft haar positie als de grootste autofabrikant ter wereld behouden, ondanks een lichte daling van de verkoop. De Japanse constructeur verkocht in 2015 wereldwijd 10,15 miljoen voertuigen, dat is 0,8 procent minder dan vorig jaar.

En VW?

Het is al het vierde jaar op rij dat Toyota de eerste plaats voor VW inneemt. Bij Volkswagen daalden de verkoopcijfers weer onder de kaap van 10 miljoen. In de eerste helft van 2015 mochten de Duitsers zichzelf nochtans nog tot grootste autobouwer ter wereld kronen, maar het uitlaatschandaal gooide duidelijk roet in het eten. De totale afzet van Europa's grootste autofabrikant daalde vorig jaar met twee procent tot 9,93 miljoen voertuigen.

Toyota ontkent alliantie met Suzuki

Volgens de Japanse media onderzoekt Toyota een mogelijke samenwerking met Suzuki Motor, maar de berichten worden door een woordvoerster van Toyota ontkent. Beide bedrijven zouden hun krachten onder andere op opkomende markten zoals India willen bundelen. Suzuki ging in 2009 al eens een alliantie aan. Toen met het Volkswagen-concern, maar die werd vorig jaar weer ontbonden na een bittere juridische strijd.